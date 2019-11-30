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Bozüyük AK Parti'de delege seçimleri başlıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti Bozüyük 7. Olağan İlçe Kongresi delege seçimleri 1 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

30.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:06Bozüyük AK Parti'de delege seçimleri başlıyor
Bilecik'in ilçesinde AK Parti Bozüyük 7. Olağan İlçe Kongresi delege seçimleri 1 Pazar günü gerçekleşecek.

Türkiye genelinde başlayan kongre süreci delege seçimleri ile start verdi. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için süreç, 15 Aralık'a kadar sürecek. 2020 sonu itibarıyla ise tüm Türkiye'de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Bozüyük AK Parti ilçe binasında gerçekleşecek olan delege seçimleri 1 Aralık Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek. Öte yandan Dodurga ve köyler için de 3 Aralık Salı günü 10.00-17.00 delege seçimleri yapılacak.

Delege seçimleriyle alakalı İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, 7. Olağan İlçe Kongresi Delege seçimleri için bütün parti üyelerini oy kullanmak için parti binasına davet etti. Başkan Ersoy, "Saygıdeğer Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatımızın kıymetli üyeleri 7. olağan ilçe kongremize giden süreçte, 01.12.2019 Pazar günü İlçe Teşkilatımızda 10 mahallemizin ilçe delege seçimleri yapılacaktır. Oy kullanma saati 10.00' da başlayıp,17.00'de sona erecektir. Davamızın yapıtaşı siz değerli AK Parti üyelerimizi, Bozüyük İlçe Başkanlığı binamıza bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bozüyük, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

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