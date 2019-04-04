04 Nisan 2019, 17:32
»»

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Misafirlerini Ağırlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Misafirlerini Ağırlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.

Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kendisini ziyarete gelen Bozüyüklüleri makamında ağırladı. Vatandaşların her biri ile ayrı ayrı ile ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla sohbet ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Vatandaşlar da Başkan Bakkalcıoğlu'na görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar dilediler. - BİLECİK Bozüyük, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güncel
Kaynak: İHA