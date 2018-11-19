Bozüyük Belediyesi Bütçesi 118 Milyon TL Olarak Kabul Edildi

Bilecik
'in Bozüyük
İlçe Belediye Meclisi, 2019 yılı gelir ve gider bütçesini 118 milyon lira olarak kabul ederken, içme suyu ücretlerinde de yüzde 11 oranında indirim yaptı.
Kasım ayı olağan Meclis toplantısının 2. birleşimi Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın başkanlığında yapıldı. Metristepe Kültür Merkezi Meclis toplantı salonunda 5 gündem maddesi ile yapılan toplantıda 1. birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2019 Yılı Performans Programı, 20l9 Yılı Belediye Gelirleri tarifesi, 2019 Yılı belediye gider bütçesi, 2019 Yılı belediye gelir bütçesi ve 2019 Yılı bütçe kararnamesi konuları görüşülerek ilgili maddeler CHP
Belediye Meclis üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan görüşmelerin sonunda Bozüyük Belediyesi 2019 yılı gelir ve gider bütçesi 118 milyon TL olarak kabul edildi.
Toplantının sonunda konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "2019 yılı gelir ve gider bütçemiz 118 milyon TL olarak kabul olmuştur. Bu konuda emek veren, hassasiyet gösteren ve gerçekten uğraşan hem meclis üyelerimize hem de personelimize teşekkür ederiz. 2019 yılı içerisindeki bütçemizde normalde yüzde 25'lik bir artış söz konusu oldu. 12 milyon lirada bir Yüzme Havuzu Projesi, eğer ki belediyemiz tarafından ihalesine çıkıldığı takdirde Gençlik Spor Bakanlığı ile bir proje karşılığı imza atılarak belediyemiz tarafından yapılacak. Bütçeden kendi tarafımızdan ödenek verilip, bu şekilde olduğundan dolayı 118 milyon TL'ye yükselmiştir. Bunu burada belirtmem gerekiyor" dedi.
Konuşmasında 2019 yılında su ücretlerine yapılan indirime de değinen Başkan Bakıcı "2019 yılı 1 Ocak itibari ile bugünkü bütçenin belirlenmesinden dolayı da suda yüzde 11'lik bir indirime gitmiş bulunmaktayız. Burada almış olduğumuz kararların ilçemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyerek Meclis üyelerine katılımları nedeni ile teşekkür etti ve herkesin Mevlid Kandili
'ni kutladı. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:00