Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Çalışmaları

04 Aralık 2018 Salı 15:20



04 Aralık 2018 Salı 15:20

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarının bakımının yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada, "Onlar bize emanet" sloganıyla çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin hayvan barınağında sürdürüldüğü kaydedildi.Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılarak, kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, "Sokak hayvanlarının barınakta konforlu yaşamalarına özen gösterilirken padoklara, sokak köpeklerinin temiz ve steril ortamlarda yatmaları ve özellikle de soğuktan korunmaları için plastik paletler yerleştirildi. Ayrıca soğuk havalar için gerekli önlemleri alan ekipler padokları kış şartlarına uygun hale getirdi. Açık padoklar kapatılarak hayvanlar için sıcak bir ortam oluşturuldu." ifadesinde bulunuldu.