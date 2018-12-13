Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden Askerlere Yangın Eğitimi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:11



13 Aralık 2018 Perşembe 16:11

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan 8 askere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi.Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yapılan eğitime katılan askerler, deneyimli itfaiyeciler tarafından bilgilendirilerek yangın türlerine göre yapılacak müdahaleler hakkında eğitim aldı. Askerlere, yangına yaklaşma, müdahale türleri, çıkış ve oluşum şekillerine göre yangında yapılması gerekenler ile ilgili ayrıntılı bilgi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı. Eğitim çalışmasının uygulamalı eğitim bölümünde ise yangın söndürme teknikleri arasında yer alan su ve köpükle yangın söndürme çalışması yapıldı.Eğitim çalışmasının sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifikaları verileceği öğrenildi. - BİLECİK