Bozüyük Belediyesi'nde Görevde Yükselme Sınavı

16 Kasım 2018 Cuma 17:20



16 Kasım 2018 Cuma 17:20

Bozüyük Belediyesi tarafından görevde yükselecek personel için sözlü sınav yapıldı.Belediye Encümen odasında yapılan sınava Bozüyük Belediyesi personellerinden 3 kişi katıldı. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 14. maddesine göre yazılı sınavda başarılı olan belediye personellerinin sözlü sınavı yine Bozüyük Belediyesi personellerinden oluşturulan komisyon tarafından yapıldı. Bozüyük Belediye Başkan yardımcısı Nazmi Kuru başkanlığındaki komisyonda Başkan yardımcısı Rasim Keskin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci Tura, Mali Hizmetler Müdürü İbrahim Sevim ve Zabıta Müdürü Bahadır Sağırkaya görev aldı. Sınava tabi tutulan adaylar kendilerine yöneltilen belediye mevzuatı ile ilgili soruları yanıtlarken aynı zamanda; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ne kadar açık olduğu gibi konularda çok yönlü olarak değerlendirildi.Yapılacak toplu değerlendirmeye göre adaylara sınav sonuçları bildirilecek. - BİLECİK