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Bozüyük Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

Bozüyük İlçe Hıfszısıhha Kurulu tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

14.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:54
Bozüyük Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı
Bozüyük İlçe Hıfszısıhha Kurulu tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatıyla, ekipler mahallede birden fazla vakanın görülmesi sonrası 8 Nisan'da karantina kararı verilen Akpınar Mahallesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda kolisi hazırladı.
Marantinaya alınan mahallenin girişine bırakılan paketler, muhtarlık tarafından vatandaşlara ulaştırılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük, Güncel
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