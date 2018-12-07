Bozüyük
Belediyesinden örnek proje: Bir kitap getirene bir bilet
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi gerçekleştirdiği anlamlı projelere bir yenisini daha ekleyerek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlattığı "Bir Kitap Getirene Bir Bilet" uygulaması yoğun ilgi gördü. Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde "Bir Kitap Getirene Bir Bilet" kampanyası başlatıldı. Kampanya 6 Aralık
2018 Perşembe sabahı verilmeye başlayan "Kaç Baba Kaç" adlı oyunun ücretsiz biletleri ile başlarken 8 Aralık 2018 Cumartesi günü sahnelenecek olan Marko Paşa
Müzikali'nin biletleri ile devam etti. Ücretsiz tiyatro biletini almak için Metristepe Kültür Merkezi'ne gelen tiyatro severler yanlarında getirdikleri kitaplarını bağışlayarak biletlerini aldılar. Yetişkin oyunlarına yönelik olarak düzenlenen bu kampanya ile toplanacak kitaplar ise ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine bağışlanacak.Kitap bağışını yaptıktan sonra ücretsiz tiyatro biletini alan tiyatro severler kampanyanın güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek "evlerimizde kıyıda köşede unutulmuş, atıl durumda bulunan kitaplar bu kampanya sayesinde tekrar değerlenecek ve ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaşacak. Bizlerde bu sayede çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız" dediler.
07 Aralık 2018 Cuma 21:40