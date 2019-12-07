Haberler » Yaşam » Bozüyük çiftçisine ceviz fidanı dağıtımı yapıldı - Haberler

Bozüyük çiftçisine ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ceviz üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de ceviz dağıtımı yapıldı.

07.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:13Bozüyük çiftçisine ceviz fidanı dağıtımı yapıldı
Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ceviz üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında Bilecik'in ilçesinde de ceviz dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Vekili Berker Çırak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen dağıtım töreninde ilçe genelinde 39 çiftçiye 2 bin 614 adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Dağıtım öncesinde geçtiğimiz günlerde ceviz üretimi yapacak çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri verilmişti. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

14:53 Kahvaltılık tarifler! Kuymak tarifi, mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır? - Haberler
14:47 CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday Melih Karaçam: "Kazanan CHP olacak" - Haberler
14:47 Seyir halindeki araç alev alev yandı - Haberler
14:47 Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı - Haberler
14:46 Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
14:08 Cem Uzan'ın 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Haberler
13:52 Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı - Haberler
13:41 Erdoğan'ın veto ettiği düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldı - Haberler
7.12.2019 14:57:40