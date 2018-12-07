Bozüyük Devlet Hastanesi'nden Örnek Bir Çalışma

Bilecik
'in Bozüyük
İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli ebeler, doğum yapan annelere yönelik olarak; anne ile bebeğin yeni hayatlarına uyum sağlamasına destek olunması ve olası sorunlarla baş edebilmesini sağlamak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Ebeler ziyaretlerde bebeğin cilt, ağız, göz, göbek, burun, kulak ve alt bakımı, tırnak kesimi, boy, kilo, baş ölçümü ve kontrolü yapılıyor. Ev ortamının bebek için uygunluğu ve öneriler ile anne sütünün etkin kullanımı ve önemi anlatılıyor. Ayrıca annenin genel bakım ve değerlendirilmesinde: göğüs bakımı eğitimi, emzirme teknikleri, bebeğin beslenmesi konularında uzmanlar tarafından uygulamalı eğitim veriliyor. Diğer yandan Bilirumetre ile bebeklerin sarılık değerleri ölçülerek aileler bilgilendiriliyor.
Yeni bebek sahibi aileler bu uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek bu projenin uygulanmasında emeği geçen hastane yetkililerine teşekkür ettiler. - BİLECİK
Anne,Bilecik,Bozüyük
07 Aralık 2018 Cuma 11:10