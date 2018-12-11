Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği'nden 'Millilik' Çağrısı

Bozüyük
Girişimciliği Destekleme Derneği (BOZGİDED) Yönetim Kurulu Başkanı Celali Yılmaz, tarımdan sanayiye teknolojiden spora her alanda yerlilik ve millilik vurgusu yaptı.
Celali Yılmaz, yaptığı açıklamada, topyekün kurtuluş savaşı çağrısında bulunarak, "Yerli ve milli sanayi, yerli ve milli tohum ile tarım, yerli ve milli spor ile sporcuyu da hazır 12-18 Aralık Yerli Malı
Haftası'na denk gelmişken gelin gündeme taşıyalım. Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği olarak kurulduğumuzdan itibaren "Teknolojik Kurtuluş Savaşı'na Var mısınız?" diyorduk, ama artık yerli üretimin sadece sanayi ve tarımla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Futboldaki son gelişmeler gösterdi ki sporda da çoğunluk yerli ve milli olmalıdır. Bu sebeple, 'Topyekün kurtuluş savaşına var mısın?' diyoruz. Türk sporu niye bu halde? Eğer spor dallarında ilerleme kaydedilemiyorsa, özellikle futbolda, yabancı sporcu sayıları, yabancı sporcuların ve antrenörlerinin ülke sporuna kazandırdıkları; bunlara ödenen dövizin miktarı hesaplanmalıdır. Yabancı tohumdan hayır gelmezken, yabancı futbolcu, sporcu ve hocalardan hayır beklemek mümkün müdür? Milli takımlara seçilecek sporcu sayıları ve bu sporcuların kalitesi yükselişte midir? Yerli ve milli sanayi, yerli ve milli tohum ile tarım, yerli ve milli spor ve sporcuyu da hazır 12-18 Aralık Yerli Malı haftasına denk gelmişken gelin gündeme taşıyalım" dedi. - BİLECİK
11 Aralık 2018 Salı 17:18