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Bozüyük HEM Dart kursiyerleri geleneği bozmadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvası 1. Ayak Müsabakalarını başarıyla tamamladılar.

19.09.2019 16:03Bozüyük HEM Dart kursiyerleri geleneği bozmadı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvası 1. Ayak Müsabakalarını başarıyla tamamladılar.

Türkiye Dart Sıralama Turnuvasının başladığı tarihten bu zamana kadarki en yoğun katılıma sahne olan maçlar, katılanlara ve izleyenlere büyük zevk verdi. Şampiyonaya katılan HEM kursiyerlerinden Milli sporcu Özcan Karagöz Büyük Erkeklerde Türkiye 3'üncüsü, ikinci gün yarışan milli sporcu Mustafa Kılıçkaya ise Yıldız Erkekler, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde Türkiye 3'üncüsü olarak 4 madalya ile döndüler.

Alınan başarılı sonuçların ardından açıklama yapan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, "Kursiyerlerimiz yine bizleri gururlandırdılar, inanıyorum ki bu yıl da ülkemizi uluslararası alanda temsil edecekler. Sporcularımızı ve antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Türkiye, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

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