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Bozüyük HEM'de bilgisayarsız temel robotik kodlama kursu açılacak

Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde bilgisayarsız temel robotik kodlama kursu açılacak.

23.07.2019 13:42 Bozüyük HEM'de bilgisayarsız temel robotik kodlama kursu açılacak
Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde bilgisayarsız temel robotik kodlama kursu açılacak.

Kurum Müdürü Levent Susam, kurs ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "7-12 yaş arası ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Halk Eğitim Merkezi 4 Eylül ek binasında bilgisayarsız temel robotik kodlama kursumuz açılacaktır. Program, robotlar üzerinde uygulamalı olarak temel düzeyden başlayarak algoritma, akış diyagramı ve programlama eğitimleri verilerek, öğrencilerde kodlama mantığının oluşturulması ve kolay anlaşılır örnekler ile öğrencilerin temel düzeyde kodlamalar yapmasını sağlanacaktır. Kayıtlarınızı her iki binamızdan da yaptırabilirsiniz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Eylül, Yaşam

Kaynak: İHA

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