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Bozüyük İlçe Orman İşletme Müdürü Rabiye Tunce görevine başladı

Bozüyük İlçe Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, görevine başladı.

11.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:46
Bozüyük İlçe Orman İşletme Müdürü Rabiye Tunce görevine başladı
Bozüyük İlçe Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, görevine başladı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı görevini yaparken Bozüyük Orman İşletme Müdürü olarak atanan Rabiye Tuncer'in görevine başladığı aktarıldı.
Açıklamada, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın'ın, Bilecik'te yeni kurulan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan Rabiye Tuncer'e video konferans yöntemi hayırlı olsun dileğinde bulunduğu ve yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Bozüyük, Güncel
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