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Bozüyük kar altında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı.

04.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:29Bozüyük kar altında
'in ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha etkili olduğu kaydedildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan ve aralıksız devam kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Sıcaklığın 1 'ye düşmesi vatandaşları üşütürken park halindeki araçların ve ağaçların üzeri karla kaplandı. Karın yağması vatandaşların yanında en çok da çocukları sevindirdi.

İlçeye bağlı Dodurga Beldesi, Erikli, Camiliyayla ve Muratdere köylerinde de etkili olan kar yağışı çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Vatandaşlar; "Bozüyük'e ilk kar yağdı, köylünün yüzü gülecek. Kar bereketli bir şekilde geldi. Bu sıralar karın yağmasını bekliyorduk. Hava durumu tahminleri de tutu. Mevlam hayırlı bereketler versin" şeklinde konuştular.

Metrolojiden alınan bilgilere göre kar etkisini bugün sürdürecek. Önümüzdeki birkaç gün özellikle akşamları sıcaklığın eski derecelere düşeceği tahmin edilirken yağışların bu geceden itibaren bölgeyi terk edeceği belirtildi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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