Bozüyük Kent Konseyi İkametgâh Seferberliği Başlattı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:14



29 Kasım 2018 Perşembe 14:14

Bozüyük Kent Konseyi tarafından Bozüyük'te yaşayıp ikametgahı memleketinde olanlar için "İkametgah Seferberliği" başlatıldı.Bozüyük Kent Konseyi, Başkan Osman Tekeli'nin başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Bozüyük Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme gelen İl Genel Meclis Üyesi sayısının 1 kişi artması için ilçe nüfusunun 75 bine çıkartılması konusu masaya yatırıldı. Toplantıda Bozüyük ilçe nüfusunun en son 2017 yılı sonu itibari ile 73 bin 38 olduğu, mevcutta 4 il genel meclis üyesi olduğu, nüfusta 75 bini yakaladığı zaman il genel meclisine göndereceğimiz sayının 5'e çıkacağı vurgulanarak burada önemli olanın İller Bankasından Bozüyük'e daha fazla ödenek ve katkı sağlanacağı belirtildi. Nüfusun arttırılması yönünde neler yapılabileceğinin de görüşüldüğü toplantıda ayrıca nüfusun arttırılması ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda herkesin destek vermesi gerektiği ifade edildi.Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, bu konunun ilçenin kalkınıp gelişmesi açısından çok önemli olduğunu ve bu memlekette yaşayan herkesin bu hususta gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Tekeli, "Böyle önemli bir konuda Kent Konseyi olarak kampanya başlatmamız konusunda hem fikir olduk. Bu memlekette yaşıyor, bu memleketin havasını soluyor, ekmeğinden suyundan istifade ediyorsak daha yaşanabilir bir ilçe adına bu çalışmaya destek vermeliyiz. Ticaret Odası da bu konuda bizi destekliyor. Burada tek tek insanlara ulaşmak tabi ki etkili bir yöntem ama önümüzde üniversite gibi bir potansiyel var. 600-700 öğrenci burada yaşıyor, ama bunların birçoğunun ikameti burada değil. Mesela 4 kişi bir evde kalıyorsa 1 kişi getiriyor kaydını üzerine alıyor, evin 3 kişisi memleketinde görülüyor. Bu manada birey, STK ve kurum anlamında kim ne destek sağlayabiliyorsa desteğini esirgemesin. Zamanımız kısıtlı 31 Aralık tarihine kadar bu konuda her türlü desteğinizi bekliyoruz. Gelin el birliği yapalım ve ilçemizin kalkınmasına bir omuzda biz verelim. Hem ilçemiz kazansın hem de ilçemizin temsil edilme gücümüz artsın. Bu hususta herkesin desteğini bekliyoruz. İlçeye yaklaşık olarak 2 bin kişinin kaydının gelmesiyle birlikte hem ilçemiz kazanacak hem de temsil gücümüz artacak" dedi. - BİLECİK