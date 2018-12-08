Bozüyük Otobüs Terminali'nde Nostaljik Fotoğraflar

Bozüyük
Belediyesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kompozit duvarlarına asılan Bozüyük'ün nostaljik fotoğrafları ilgi odağı oldu.
Otobüs Terminali'nin duvarlarına asılan ve Bozüyük'ün tarihini yansıtan, siyah beyaz nostaljik fotoğrafları yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 100 civarında fotoğrafın yer aldığı terminalde sergilenen fotoğraflar, sadece Bozüyüklüler tarafından değil şehir dışından gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanan uygulama hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
"Terminalimiz yaklaşık olarak 5 yıldır hizmet vermekte. Terminalimizi kullanan vatandaşlarımızın özellikle Bozüyük'ü bilmeyenlerin geçmiş tarihimizi birebir yaşamalarını istedik. Bu nostaljik fotoğrafları görenler 'Demek ki eskiden Bozüyük böyle bir yermiş' desinler diye kompozit ile kaplı olan kısımlara Bozüyük'ün eski fotoğraflarını asıyoruz. 1950'li 1960'lı yıllardan hatta Cumhuriyet tarihinden kalan birçok fotoğrafı terminalde kalıcı olarak sergileyeceğiz. Gelen misafirlerimizin Bozüyük'ü tanıması ve ilçemizin tanıtılması çok önemli diye böyle bir projeye imza attık. İnşallah buraya gelen tüm misafirlerimiz nostalji fotoğraflarını beğenirler" dedi. - BİLECİK
Bozüyük
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:37