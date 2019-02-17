Bozüyük Sosyal Hizmetler Merkezi Açıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük
Sosyal Hizmet Merkezi törenle hizmete açıldı.
Vali Bilal Şentürk, Sosyal Hizmet Merkezinin, Bozüyük, Söğüt
, Pazaryeri
ve İnhisar
ilçelerinde sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.
Sosyal devlet ve sosyal destek uygulamasının geniş bir alanı kapsadığını ifade eden Vali Şentürk
, şöyle konuştu:
"Devletimizin imkan ve kabiliyetlerini, layıkıyla ve içtenliğimizle uyguladığımız zaman, sosyal desteğe ihtiyaç duyanları kucakladığımız zaman, bunları doğru kişilere doğru yerlerde doğru zamanlarda ulaştırıldığında bu merkezler anlamlı hale gelecektir. Burada uygulayıcılara ve yerel yöneticilerimize de sorumluluk düşüyor. Eksiklerimizi, el birliğiyle gönül rahatlığı içinde giderecek imkanlarımız var. Devletin sağladığı çok geniş imkanlar var. 384 engelli vatandaşımız ile 104 civarında devlet desteğinde olan çocuğumuz hizmet alacak." AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
ise sosyal devlet olmanın önemine değinerek, devletin son yıllarda yaptığı çalışmalarla milletin ihtiyaç duyduğu her alanda gerekli çalışmaları ortaya koyduğunu kaydetti.
İlçe Kaymakamı Hasan Yaman
da devletin en önemli ilkelerinden birinin sosyal devlet ilkesi olduğunu belirterek, merkezde engelli bakım işleri ve diğer işlemlerin yapılacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın konuşması ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal
'ın dua ettirmesinin ardından Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, İlçe Kaymakamı Yaman ve beraberindekiler merkezin açılışını gerçekleştirerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice
Dost'tan bilgi aldı.
Şentürk daha sonra Yağcı, Yaman ve Bakıcı ile birlikte Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı İsmail Çelik
ve üyeleriyle sohbet etti.
Söğüt,Necati Şentürk,Bozüyük
Kaynak: AA