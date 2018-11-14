Bozüyük'te 12 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde 12 bin ağaç fidanı toprakla buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" etkinliğinde 12 bin fidanın dikimi Bozüyük Ayvalıktepe mevkisinde gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak yapılan açıklamada, çalışma ile ilçedeki yeşil dokunun daha da gelişmesi ve öğrencilerin orman ve doğa konusunda çevreye daha duyarlı olmalarının hedeflendiği belirtildi.
Törene Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman
, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
,Bilecik Orman İşletme Müdürü Erkan Yurt ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Bilecik,Bozüyük
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:49