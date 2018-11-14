Bozüyük'te 12 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde düzenlenen etkinlikte 12 bin sedir fidanı Ayvalıtepe mevkiinde toprakla buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı İl Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" etkinliğinde 12 bin adet fidanın dikimi Bozüyük Ayvalıktepe mevkiinde gerçekleştirildi. Bozüyük Belediyesi tarafından otobüsler ile fidan dikimi yapılacak alana gelen öğrenciler, öğretmenleri ve Orman İşletme Şefliği personeli eşliğinde fidan dikimini gerçekleştirdi. Öğrencilerdeki orman sevgisi ve doğa bilincini geliştirmek amacı ile düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
; "Bozüyük doğası ve çevresinde bulunan ormanlar ile son derece eşsiz bir güzelliğe sahip bugün burada öğrencilerimiz ile birlikte fidan dikimini gerçekleştirmek oldukça anlamlı, burada toprak ile buluşturduğumuz ağaçlar çocuklarımız ile birlikte büyüyecek ve güzelleşecek" dedi.
Bilecik Orman İşletme Müdürü Erkan Yurt'a teşekkür eden Başkan Bakıcı, orman çalışanları ile görüşerek kolaylıklar diledi. Yapılan çalışmalar ve ağaçlandırma yapılan bölge hakkında ekiplerden bilgi alan ilçe Kaymakamı Hasan Yaman
, projenin önemini vurguladı.
Düzenlenen törene Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Orman İşletme Müdürü Erkan Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma
Komutanı Yzbş. Serkan
Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya
, İlçe Müftüsü Mustafa Topal
, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:27