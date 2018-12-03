Bozüyük'te "3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü" Etkinliği Düzenlendi

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Bozüyük Belediyesi ve Engelliler Dayanışma Derneğinin işbirliğiyle "3 Aralık
Dünya Engelliler Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi.
Bozüyük Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve hemen akabinde istiklal marşımızın söylenmesi ile başlarken devamında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
Etkinliğin açılış konuşmasını Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik
yaptı. Başkan Çelik, konuşmasında "Bugün kutlama günü değil, bugün engelliler için neler yapıldı, neler yapılacak, eksikler neler, engelsiz yaşam için bunların masaya yatırılma, sorgulanma, ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapma günüdür. Gündem oluşturma günüdür" diyerek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Çelik, "Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği 2010 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana Bozüyük'teki engellileri kavrama yönünde engellilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını giderme yönünde çalışmalar yapmaktayız. Burada yerel yönetim belediyemizin, Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı
'nın, kaymakamlarımızın ve şu anki kaymakamımızın bizlere çalışmalarımızda çok büyük destekleri vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız yerimiz yoktu, bizlere dernek için yer ayarladı. Engelsiz ulaşım için aracımız yoktu, bizlere araç ayarladı. Vatandaşımız kucaklarda iniyordu. Bazı noktalarda akülü arabalı arkadaşlarımız yollarda kalıyordu. Şu anda şehir merkezimizin içinde 2 adet akülü araçlarımızı şarj etme istasyonları bulunmaktadır" dedi.
"Engelsiz bir Bozüyük için çalışıyoruz"
Ardından konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Bugün aslında bir farkındalık günü. Bu tür organizasyonlara bizler zaten geliyoruz. Ama bu tür organizasyonlara birçok sivil toplum kuruluşunun, oda başkanlarının da gelmesi gerekiyor. Diğer tüm sivil toplum kuruluşlarının da hassasiyet göstererek birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bizler göreve geldiğimiz günden beri farklı derneklerle birçok aktivite, program yapıyoruz, beraber oturuyoruz, konuşuyoruz. Dernek çatısı altında sohbet etmeye çalışan kardeşlerimiz için şehir merkezinde olsun, ulaşım kolay olsun, vereceğimiz hizmet daha iyi olsun diye bir program gerçekleştirip binamızı kendilerine tahsis ettik. ve akabinde makam aracımız olan bir minibüsü engelliler derneğimize şoförü ile birlikte gecesi ile gündüzü ile onların kullanımına verdik. Yılda yaklaşık 30.000 km yol alan bir araçtan bahsediyorum. Nereye gidip geldiğini inanın kendim bile takip etmiyorum. Çünkü derneğimiz, dernek başkanımız, bu programı kendileri yapıyorlar. Birçok kardeşimizi ve ailelerini farklı yerlere getiriyorlar götürüyorlar. Az önce dernek başkanımızın da dediği gibi bugünden sonra bizlerin daha fazla hassasiyet göstererek, ilgi alakayı biraz daha fazla arttırarak olması gereken projeleri hayata geçirmek zorundayız. Rabbim tarafından kendilerine bir engel verildi, onlar isteyerek engelli olmadılar. Ama bizlerde yarın öbür gün ne olacağımızı bilmeyen kişiler olarak aynı hassasiyeti göstermesi gereken kişileriz. Bizler buna inanan insanlar olarak her zaman tüm derneklerimizin yanındayız. Ama mutlaka bugün ayrı bir gün olduğu için engellilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu, sevinçleriyle sevindiğimizi, üzüntüleriyle hüzünlendiğimizi, belirtmek istiyorum. Engelleri ortadan kaldırıp imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz" dedi.
Programda son olarak söz alan İlçe Kaymakamı Hasan Yaman
"Bugün düzenlenen programlarda bir kez daha şunu gördük ki engelli çocuklarımıza gerekli ilgi alaka şefkat ve motivasyonu sağladığımızda onlar çok şeyi başarabiliyorlar. Bugün inanın engelli çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yoktu. Onlar da şiir okudular, şarkı söylediler, tiyatro oyunu gösterisi sundular. Hatta bando takımında görevlerini büyük bir başarı ile yerine getirdiler. Ben hatırlıyorum bundan 10-15 yıl önce engelli bir çocuğu olan ailemiz annesi, babası çevreye rahatsızlık verecek diye çocuğunu toplumdan izole ederdi. Çocuğun gelişmesini engellerdi bu davranışlar. Şimdi görüyorum Milli Eğitimimize bağlı okullarda, sivil toplum örgütlerinde, özel kuruluşlarda engelli çocuklarımız hem psikolojik, hem fiziksel gelişimlerini sağlayabilme imkanına kavuştular. O yüzden çocuklarımızı ve engelli vatandaşlarımızı toplumdan izole etmeden ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlayacak kurumlarla işbirliği içerisinde onların yeteneklerini en son noktaya kadar ortaya çıkarmamız hepimizin görevi. Bunun dışında yine engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi, yaşam alanlarının kolaylaştırılması için Belediyemiz ve bizler diğer kamu ve kuruluşları olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirler almalıyız. Ben yine bugün bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen dernek başkanlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde inşallah engelli vatandaşlarımızın sorunlarına bir kez daha ortak olalım. Şimdi biz bir uzvumuzun bir organımızın çalışmadığını ve kullanamadığımızı düşünelim ve kendimizi empati yoluyla engelli vatandaşlarımızın yerine koyalım ve çevremizde bu sorunların olduğunun farkına varılması için ne yapabiliriz, onu bir kez daha düşünelim. Bugün inşallah onları düşünmeye vesile olur" dedi.
Konuşmaların ardından programın müzik ve eğlence bölümüne geçilirken engelliler gün boyu gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da onlara eşlik ederek birlikte çiftetelli oynadı. - BİLECİK
Bilecik,3 Aralık,Bozüyük
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:49