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Bozüyük'te 30 bin TL'lik güvercin hırsızlığı aydınlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen günlerde gerçekleşen 30 bin TL değerindeki güvercin hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

20.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:41 Bozüyük'te 30 bin TL'lik güvercin hırsızlığı aydınlatıldı
'in ilçesinde geçen günlerde gerçekleşen 30 bin TL değerindeki güvercin hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahalle Saraycık Caddesi üzerindeki Şükrü Ç.'ye ait ikametten mali değeri yaklaşık 30 bin TL olan 52 adet güvercin çalınmıştı. Mağdur Şükrü Ç.'nin başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonrasında olaya karışan 3 kişi kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden 1'i ifadesinin alınmasının ardından diğer 2'si ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 52 adet güvercin ise mal sahibi Şükrü Ç.'ye teslim edildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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