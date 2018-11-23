Bozüyük'te 40 Hadis Ezberleme Yarışması Düzenlendi

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında 40 Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi.
Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen yarışma Kur'an-ı Kerim ilaveti ile başlarken, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri jüri karşısında zarflardan seçilen hadisleri Türkçe ve Arapça okudular. Doğru anlam, güzel Arapça gibi unsurların dikkat edildiği yarışmada, öğrenciler hünerlerini sergilediler.
Yarışma öncesinde konuşan Fatih Sultan
Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Gümüş
; "Salat ve selam Peygamber Efendimize, onun aline ve eshabına olsun. Peygamber Efendimizin aramızdaki nefesi olan Hadis-i Şerifleri ezberleyen öğrencilerimi tebrik ediyor, onların hazırlanmasında emeği geçen veli ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.
Yarışma sonunda zarflardan seçilen hadisleri ezberleyen öğrenciler arasından dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Şiir ve ilahilerin de okunduğu programda öğrencilere en büyük sürprizi ise Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
yaptı. Dereceye giren girmeyen yarışmada yer alan tüm öğrencilere bisiklet verilen yarışmada miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.
Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Topal
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya
; desteklerinden dolayı Başkan Bakıcı'ya teşekkür ederek, salonda bulunan tüm vatandaşların ve islam aleminin Mevlid-i Nebi haftasının hayırlara vesile olmasını dilediler.
Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına Belediye Başkanı Yardımcısı Nazmi Kuru, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, okul yöneticileri ve çok sayıda öğrenci ailesi katıldı. - BİLECİK
Fatih Sultan Mehmet,Bilecik,Bozüyük