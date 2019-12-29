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Bozüyük'te 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

Bozüyük'te, ilçenin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

29.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:03
'te, ilçenin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.
Bozüyük Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Bozalan köyü ile mevkisi arasında gerçekleştirilen etkinliğe Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Nadir Koparan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Karasu çıkış noktasında ve yürüyüş güzergahı üzerindeki balık üretim tesislerinde incelemede bulunan Şentürk ve beraberindekiler, doğa ile iç içe yürümenin yanında tarihi mekanları ve güzergahtaki zenginlikleri görme imkanı buldu.
Şentürk, bu etkinliklerle, insanların daha rahat istifade edebileceği ve doğa harikası güzelliklerden yararlanabileceği mekanları turizme kazandırmayı planladıklarını ifade etti.
Bozüyük'te 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

Bozüyük, Bilecik, Karasu, Güncel

Kaynak: AA


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