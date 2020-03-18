Bozüyük'te ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
18.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:50
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Dombaçayır köyünde Berkay Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Ahırın kullanılamaz hale gelmesine ve içindeki 10 büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlçeye bağlı Dombaçayır köyünde Berkay Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Ahırın kullanılamaz hale gelmesine ve içindeki 10 büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Berkay Şahin, Bilecik, Bozüyük, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı