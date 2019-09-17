Haberler » Güncel » Haber

Bozüyük'te asayiş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

17.09.2019 16:04Bozüyük'te asayiş
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de durumlarından şüphelenilen 3 kişiyi durdurarak arama yapmak istedi.
Kaçmaya çalışırken yakalanan E.G, R.B. ve C.E'nin üzerinde 20 ecstacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. serbest bırakıldı, R.B. ve C.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı iddiası
Bozüyük ilçesinde, başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı iddia edilen ve 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
Bir ihbar üzerine gözaltına alınan H.C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:28 Kaybolduğu bildirilen İngiliz turist otelinde bulundu
20:26 "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi Ankara'da
20:26 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
20:25 Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi
20:25 Spor galatasaray club brugge'e hazır
20:24 Senegal'de kano battı: 6 ölü
20:22 FLAŞ