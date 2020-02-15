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Bozüyük'te 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlkokulunda 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliği düzenlendi.

15.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:47Bozüyük'te 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliği düzenlendi
'in ilçesinde Atatürk İlkokulunda 'Benim Kulübüm ' etkinliği düzenlendi.

Etkinlik ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, "Bozüyük Atatürk İlkokulunda 3. sınıf öğrencilerine 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliğini uyguladık. Çocuklarımız dört saat boyunca eğlenceli bir şekilde çeşitli etkinlikler yaptılar. Yeşilay Kulübümüzün hediyeleri verildi. Bütün çocuklar Yeşilay Kulübü üyesi olup, zararlı alışkanlıklar konularında mücadele etme sözü verdiler. Bu etkinlikte büyük emeği olan Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Gamzenur Gençyürek olmak üzere tüm emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca Atatürk İlkokulu Müdürü M. Akif Özcan, müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yeşilay, Yaşam

Kaynak: İHA

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