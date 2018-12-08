Bozüyük'te Beyaz Örtü

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde etkili oldu.
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün geceden itibaren gerçekleşen kar yağışı Bozüyük'te de gün boyu etkisini gösterdi. Özellikle ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza bürünürken yüksek kesimlerdeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerdeki bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, bu yolların kısa sürede ulaşıma açılacağı kaydedildi. Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının bütün itibariyle etkisini kaybedeceği kaydedildi. Önümüzde hafta başından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:21