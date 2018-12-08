Bozüyük
'te beyaz örtü...Yüksek kesimlerde oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde etkili oldu. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün geceden itibaren gerçekleşen kar yağışı Bozüyük'te de gün boyu etkisini gösterdi. Özellikle ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza bürünürken yüksek kesimlerdeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerdeki bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, bu yolların kısa sürede ulaşıma açılacağı kaydedildi. Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının bütün itibariyle etkisini kaybedeceği kaydedildi. Önümüzde hafta başından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Bilecik,Bozüyük
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:01