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Bozüyük'te bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı.

11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:29Bozüyük'te bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı
'in ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. (24) arkadaşı M.Y.'yi (25) sol göğsünden bıçakladı. Yaralı M.Y. Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayın şüphelisi E.Ç. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kasımpaşa, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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