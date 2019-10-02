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Bozüyük'te Cami ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

02.10.2019 16:35Bozüyük'te Cami ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabah namazı buluşmasıyla başlayan ilk gün etkinliğinde sabah namazı sonrasında cemaate çorba ikramında bulunuldu. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Topal öncülüğünde Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilip acil şifalar dilendi. Öğlen namazı öncesinde Merkez Kasımpaşa Camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak namaz sonrasında cami cemaati ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, bazı kurum müdürleri, dernek başkanları, cami cemaati ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Mustafa Topal, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

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