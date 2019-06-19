19.06.2019 18:40
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Bozüyük'te camiler şenlendi

Bozüyük

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okulların tatile girmesiyle ilçe genelindeki camilerde yaz Kur'an kursları başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okulların tatile girmesiyle ilçe genelindeki camilerde yaz Kur'an kursları başladı.

Kursların başlamasıyla birlikte yüzlerce öğrencinin akın ettiği camiler çocuk sesleriyle şenlendi. Merkez Yeşil Camii'de yapılan açılış merasimi ile başlayan yaz Kur'an Kurslarına halkın ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Geçen yıl sadece ilk dönemde üç bini aşkın öğrencinin devam ettiği kurslara, üç dönem toplam değerlendirildiğinde, müracaatın bu yıl çok daha fazla olduğu belirtildi. Açılışta konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Topal, çocukların cami merkezli bir arkadaşlık kurmalarını istedi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasını bu yıl mutlaka öğrenmelerini isteyen Müftü Topal, velilerden kurslara ilginin canlı tutulmasını istedi.

Kursların sekiz hafta boyunca devam edeceği kaydedildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Merkez, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

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