29.06.2019 19:20
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bozüyük'te çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı

Bozüyük

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hareket halindeki çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde hareket halindeki çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraycık Caddesi girişi döner kavşak karşısında meydana gelen kazada hareket halindeki çöp kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi Ahmet Can B.(21) dengesini kaybederek yere düştü.

Kaza sonrasında yaralanan temizlik işçisi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Saraycık , Bilecik , Bozüyük , İşçi , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:08 Hatay'da 8 göçmen yakalandı
20:02 Zehir tacirleri polisten kaçamadı
20:02 Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
20:01 Üzerinden çıkanlar şaşırttı
19:51 Tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı
19:48 TEM Otoyolundaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi
19:47 Kaçak akıma kapılan genç hayatını kaybetti