Haberler » Güncel » Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi - Haber

Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

06.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:41 Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi

'in ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurların da 1 gün süreyle izinli sayılmalarına karar verildi.


İlçe genelinde gece saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla ilçe genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen öğrencilere öğle sonrası okul tatil edildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından 7 Ocak Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurlar da 1 gün süreyle izinli sayılacak. - BİLECİK


Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:04   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Haber
21:00   Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı - Haber
20:58   Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Haber
20:58   Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Haber
20:57   Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
6.01.2020 21:15:25