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Bozüyük'te engelliler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

04.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56Bozüyük'te engelliler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kent Konseyi öncülüğünde Belediye Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gece yaşadılar. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinlikte ilk olarak konuşan Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek engelliler için farkındalık oluşması amacıyla yapılan faaliyetlerin önemine değindi. Programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ise "Öncelikle böylesine anlamlı bir günde sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bizler Kent Konseyi olarak, diğer kurum ve kuruluşlar ile engelliler için ne gerekirse yapmaya hazırız. Bu hususta bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından pek çok alanda başarıya imza atmış engelli öğrencilere plaket takdiminde bulunuldu. Konuşmaların ve plaket takdiminin ardından tüm davetlilere yemek ikram edildi. Daha sonra engelli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, Kent Konseyi, Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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