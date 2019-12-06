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Bozüyük'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması"

Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" düzenlendi.

06.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:00Bozüyük'te
'te 3 Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Dostluk Karşılaşması" düzenlendi.

Bozüyük Kent Konseyi önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Engelsiz Futbol Takımı ile Bilecikspor yöneticilerinden oluşan takım karşı karşıya geldi. Köprülü Halı Sahada gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, halı saha heyecanlı ve kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Centilmenliğin ön planda olduğu karşılaşmanın sonunda ise yine kazanan dostluk oldu. Karşılaşmanın sonunda protokol üyeleri tarafından etkinliğe katılan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Kupa töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; "Bu gün sahada engel yoktu. Sahada engel bir tek direkleri gördüm, gol olmasına engel. Hepinizi tebrik ediyorum, ayağınıza sağlık, özellikle Bilecikspor Başkanı ve yöneticilerine, futbolcu arkadaşlara ve hocalarımıza engelleri aşıp geldikleri için gönüllerimizi kazandılar, onlara da başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Aralık, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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