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Bozüyük'te evinde olan çocuklar hünerlerini sergiledi

Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılan "Evde Kal'an minik yetenekler hünerlerinizi görelim" etkinliği yoğun ilgi gördü.

08.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:34
Bozüyük'te evinde olan çocuklar hünerlerini sergiledi
Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılan "Evde Kal'an minik yetenekler hünerlerinizi görelim" etkinliği yoğun ilgi gördü.
Etkinlik kapsamında çocuklara sosyal medya üzerinden çağrı yapıldı.
Yaklaşık 10 günlük süre zarfından çocuklardan ve ailelerden gelen fotoğraf ve videolar belediye sosyal medya hesaplarına ulaştırıldı.
Etkinlik sonunda belediye tarafından hazırlanan ve belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Bozüyük, Güncel
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