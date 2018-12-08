Bozüyük'te 'Hanımeli Pazarı' Kurulacak

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde hanımların el emeklerini kazanca dönüştürebileceği "Hanımeli Pazarı' kurulacak.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın hanımlara yönelik olarak hayata geçirmek istediği önemli projelerden birisi olan "Hanımeli Pazarı"nın kurulması çalışmalarına başlandı. Bozüyük kapalı pazaryerinde tuhafiye ve sebze pazarının orta bölümünde hayata geçirilecek proje ile ilgili olarak "Hanımeli Pazarı"nda yer almak isteyen hanımların AK Masa birimine başvurmaları istendi. Pazarda tezgah açmak isteyenlerin yer ve gün talepleri pazartesi gününden itibaren AK Masa birimi tarafından alınarak hanımlara pazar alanında yer tahsisi yapılacak. Her hafta salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında olduğu gibi haftanın 2 gününde yoğun olarak satış yapılabilecek olan "Hanımeli Pazarı"nda hanımların emeklerini ortaya koyarak ürettiği el işi ürünler yer alacak. Ayrıca bölgenin kültür ve sanatını, folklorünü oluşturan unsurlarının sergileneceği ve satılacağı "Hanımeli Pazar"ı projesinin kadınlara güç, ilçeye de renk katması bekleniyor. - BİLECİK
Fatih Bakıcı,Bilecik,Bozüyük
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:22