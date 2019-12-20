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Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:59 Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
'in ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesi ile 867. Sokak kavşağında meydana gelen kazada, A.K.(57) idaresindeki 34 GG 1627 plakalı otomobil ile G.İ. (36) idaresindeki 35 DGS 60 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü G.İ. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. (25) ve D.Ç.İ. (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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