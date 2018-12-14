Bozüyük'te İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kutlandı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeni ile program düzenlendi.
Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi
tarafından düzenlenen program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda ilk olarak öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Daha sonra Çocuk Hakları ve İnsan Hakları ile ilgili sunumlar yapıldı. Program, Veda Hutbesi'nin insan hakları ile ilgili bölümlerinin okunmasının ardından sona erdi. - BİLECİK
Halk Eğitimi Merkezi,Bilecik,Bozüyük
14 Aralık 2018 Cuma 17:40