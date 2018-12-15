Bozüyük'te Kadına Bıçaklı Saldırı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın bıçaklanarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Kasımpaşa
Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayda, U.S. isimli bayan Ş.B. isimli şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer taraftan yaralı kadın Bozüyük Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike nedeniyle Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - BİLECİK
Kasımpaşa,Bilecik,Bozüyük
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:35