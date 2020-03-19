Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Bozüyük'te kar yağışı - Haberler

Bozüyük'te kar yağışı

Bozüyük'te kar yağışı Vatandaşlar: "Mart ayı bize kazma kürek değil ama doğalgazı yeniden yaktırdı" Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu.

19.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:49
Bozüyük 'te kar yağışı
Vatandaşlar: "Mart ayı bize kazma kürek değil ama doğalgazı yeniden yaktırdı"
BİLECİK - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan bahar havasının ardından bugün yağan kar yağışı nedeniyle "Mart ayı bize atalarımızın dediği gibi kazma kürek değil, ama doğalgazı yeniden yaktırdı" ifadelerine yer verdiler.
Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla bahar havası yaşayan ilçe halkı bugün ise sıcaklıkların yaklaşık 15 derece birden düşmesi neticesinde yeniden kar yağışı ile karşılaştı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı gün boyu devam etti. Dodurga Beldesi ile birlikte yüksek rakımlı köylerde kar kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle İlçe Trafik ve Karayolları ekipleri alarma geçerken şehirlerarası yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meteorolojik verilere göre yağışın bu akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi. Bozüyük’te kar yağışı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bozüyük'te kar yağışı
Etiketler : Bilecik, Bozüyük, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haberler
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading