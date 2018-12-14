Bozüyük'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi, köy ve beldelerde etkili oldu.
Dün gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Kısa süreli olmasına rağmen yoğun bir şekilde gerçekleşen yağış sonrasında ilçe merkeziyle birlikte ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan köylerdeki kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kaydedildi. Köy yollarının tamamının ulaşıma açık olduğu belirtilirken sürücülerin yaşanabilecek buzlanma olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının bugün itibariyle etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük
14 Aralık 2018 Cuma 09:17