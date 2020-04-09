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Bozüyük'te karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinin koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Akpınar Mahallesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

09.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
Bozüyük'te karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinin koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Akpınar Mahallesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca mahalleliye maske dağıtılarak gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük ilçesine 8 kilometre mesafedeki Akpınar Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine dün, 21 Nisan'a kadar karantinaya alındı. Jandarma, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Bozüyük Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı. İnsan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonların kullanılan çalışmada yerler ve halkın bulunduğu alanlar temizlendi. Ayrıca muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan aynı aileden 4 kişinin hastanede tedavileri sürerken, ev karantinasına alınanların ise Sağlık Müdürlüğü ekiplerince her gün sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akpınar, Bozüyük, Güncel
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