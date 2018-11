Bozüyük'te Öğretmenler Günü Coşkulu Törenler ile Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:49



Bozüyük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Öğretmenler Günü kutlama programı ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Metristepe Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programda ilk olarak sergi salonunda şehit öğretmenler için hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergi açılışını yapan Kaymakam Hasan Yaman ve eşi Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve beraberindekiler sergiyi gezerek sergilenen eserleri inceledi. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler konferans salonuna geçti. Burada şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve hemen akabinde İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlayan kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya yaptı.Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya, konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek "Eğitim bir sevgi ve şefkat mesleği. Öğrencilerine sevgi ile yaklaşmayan öğretmen soğuk demiri döven demirci gibidir. Soğuk demir ne kadar dövülürse dövülsün onu şekle sokmak mümkün değildir. Eğitimin insanı iyiden yana değiştirmesi gerekir. Bunun sağlanması ise eğitici konumunda olan insanların sadece sözleriyle değil tutum ve davranışlarıyla, karakter ve davranışlarıyla, öğrenciyi iyiye ve güzele kanalize etmeleri gerekir. Maddi ve manevi her şeyi topluma öğretmenler öğretmiştir" dedi.Programda bir de ilçeye yeni kazandırılacak bir okulun da müjdesini veren Çetinkaya "Biliyorsunuz hem ilçemizin hem de ilimizin en büyük ilkokulu olan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulumuzda hepinizin takdiri üzerine bir okul sorunumuz vardı, bina sorunumuz vardı. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde istek ve talepleriyle Sayın Belediye Başkanımızın olurlarıyla hemen arkasındaki arsayı sayın Belediye Başkanımızın Milli Eğitim Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi ile inşallah en kısa zamanda buraya yeni bir ilkokulumuz hayata geçirilecek. Gayret ve çabaları için, her daim eğitimci kimliği ve devlet adamlığı ile bize yol gösteren kaymakamımıza, her daim eğitimcinin yanında olan, bizim için lügatında 'hayır' kelimesi olmayan belediye başkanımıza şahsım ve meslektaşlarım adına, hepinizin huzurunda özellikle teşekkür etmek istiyorum" diyerek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya'nın konuşmasının ardından emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Programın devamında ise Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri ve öğrenci korosunun programı, Okulun öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Benim Adım Öğretmen' adlı videonun gösterimi, 4/C sınıfının "Öğretmenim" oratoryosu, 4/F sınıfının "Yorum Senin Öğretmenim" adlı şiir sunumu, okul öğrencilerinin tiyatro gösterisi ve 'Ben Öğretmenim' Oratoryosu yer aldı. Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Programa Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK