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Bozüyük'te okul müdürleriyle online toplantı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okul müdürleri ile online toplantı yaptı.

07.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:39
Bozüyük'te okul müdürleriyle online toplantı
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okul müdürleri ile online toplantı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okul müdürleriyle telekonferans yöntemiyle görüşme sağladı. Görüşmede Korona virüs (Covid-19) ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler, EBA Üzerinden öğrencilere ulaşma ve ders işleme konusu, emekli öğretmenlere ulaşma ve destek olma konusu ile eğitim öğretimi geliştirme konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ortaokul, lise ve kurum müdürleri ile online görüşmelerini tamamladıktan sonra da ilçe okullarında görev yapan öğretmenlerle okul okul görüşecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Demir, Bozüyük, Yaşam
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