Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bozüyük'te Polis Haftası kutlamaları

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. yılı münasebetiyle sade bir tören düzenlendi.

10.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:29
Bozüyük'te Polis Haftası kutlamaları
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. yılı münasebetiyle sade bir tören düzenlendi.

Düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Devamında Kaymakam Hasan Yaman günün anısına ziyaret edildi. Ziyarette Kaymakam Yaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir nezdinde tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir, sıralı grup amirleri ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Bozüyük, Polis, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Yaşam ››Bozüyük'te Polis Haftası kutlamaları - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:51: Coronavirüs, Çin'deki Otomobil Satışlarını da Etkiledi! Büyük Düşüş Var - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir