Bozüyük'te Polis Şüpheli Kovalamacası

Bozüyük
'te, polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonetteki şüphelilerden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında 16 ABE 833 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Kamyonet sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda ekipler araç içerisinde bulunan 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y, Y.B. ve S.Ç. serbest bırakılırken, çeşitli suçlardan araması olduğu tespit edilen G.T. tutuklandı.
Polis,Bozüyük