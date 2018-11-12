Bozüyük'te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Bozüyük
ilçesinde, Dünya Diyabet Günü
etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, sağlıklı yaşam, KOAH
bilincini arttırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için Bozüyük Devlet Hastanesi tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin
, Bilecik
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Ağar
, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ferhat Damkacı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurşen Gürsoy, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Bozüyüklü diyabet hastaları katıldı.
Yoğun ilgi gören yürüyüş, Emniyet Müdürlüğü
önünden Cumhuriyet Meydanı
'na kadar devam etti.
KOAH,Bozüyük
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:00