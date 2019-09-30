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Bozüyük'te sahte para operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para kullanarak alışveriş yaptıkları öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

30.09.2019 12:56Bozüyük'te sahte para operasyonu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para kullanarak alışveriş yaptıkları öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, iki farklı iş yerinden sahte para kullanılarak alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandılar. Gözaltına alınan şüpheliler S.T., N.T. ve A.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Biri yabancı uyruklu 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme şüphelilerden ikisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yabancı uyruklu A.A. ise Bilecik Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Bozüyük, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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